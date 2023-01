Rischia di partorire in stazione, 19enne soccorsa dalla Croce Rossa: a Niguarda è nato Aron

Ha rischiato di partorire in stazione a Palazzolo, la 19enne in dolce attesa che sabato 21 gennaio ha richiesto l’intervento di un equipaggio della Croce Rossa per essere soccorsa. La giovanissima nel mamma, condotta all’Ospedale di Niguarda ha dato alla luce un maschietto nel pomeriggio della stessa giornata di sabato. L’allarme è partito poco dopo le 13: non è chiaro se la ragazza stesse aspettando il treno per andare verso Milano oppure si trovasse a camminare in via Coti Zelati nei pressi dello scalo palazzolese, e si sia infilata in stazione al sopraggiungere delle doglie.

La Croce Rossa intervenuta alla stazione di Palazzolo a Paderno

E questo particolare, a questo punto, appare del tutto irrilevante, visto che poi i sanitari del reparto di ostetricia di Niguarda hanno fatto il resto. E il piccolo è nato sano dopo un travaglio regolare. Un plauso va al personale della Cri di via Marzabotto, intervenuto attorno alle 13.15 quando dalla stazione di Palazzolo qualcuno ha chiamato: «C’è una ragazza che sta per partorire. Sbrigatevi altrimenti partorisce nella sala d’aspetto e sotto le pensiline». All’arrivo dei volontari padernesi, la giovane stava bene sebbene già decisamente provata dagli spasmi del parto. Gli uomini agli ordini del presidente Alice Rossetti hanno provveduto ad effettuare tutte le procedure del caso, mentre alcuni di loro provvedevano a tranquillizzarla insieme al compagno, il papà del piccolo anche lui molto giovane. Condotta al Niguarda, dove nel frattempo l’hanno raggiunta altri familiari, dopo poche ore ha partorito un maschio. Nome scelto da papà e mamma: Aron.