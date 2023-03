Rigonfiamento del pavimento alla scuola di Lissone: studenti evacuati e vigili del fuoco

Vigili del fuoco alla scuola primaria Tasso di Lissone e studenti evacuati precauzionalmente dalla dirigente scolastica. Venerdì 17 marzo, intorno 11.30, circa 250 studenti, unitamente al personale scolastico della struttura di piazzale Virgilio a Lissone, sono stati evacuati. Motivo: il rigonfiamento di alcune piastrelle della pavimentazione del corridoio posto al secondo piano dell’edificio. La situazione ha indotto il personale docente e non docente ad accompagnare gli alunni sul piazzale esterno, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco allertati sul posto e delle verifiche dei tecnici comunali. Nessun pericolo per i presenti che, in ottica prevenzione ed in maniera ordinata, hanno temporaneamente abbandonato gli spazi interni della scuola.

La scuola Tasso di Lissone (foto Gianni Radaelli)

Vigili del fuoco alla scuola Tasso di Lissone: scongiurati problemi strutturali

Le verifiche e gli accertamenti effettuati hanno scongiurato problemi strutturali, come riferisce l’assessore ai lavori pubblici di Lissone, Oscar Bonafe’. “Nel pomeriggio di venerdì 17 un tecnico ha redatto una perizia che ha confermato come non vi sia alcun problema strutturale, ma si è trattato solo di un sollevamento della pavimentazione dovuto dalla vetustà della stessa e alla mancanza dei giunti di dilatazione– spiega l’assessore- la ridotta linea di fuga tra le piastrelle è dovuta quasi certamente ad uno sbalzo termico, quindi verrà effettuato il ripristino del sottofondo e l’incollaggio della pavimentazione”. Per i frequentanti e coloro che lavorano alla primaria Tasso un episodio che non ha destato alcuna preoccupazione, ma che al contrario è stato coordinato al meglio dall’istituzione scolastica.