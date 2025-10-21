Ricerche tra Brianza e Lecchese per un toro in fuga dal macello

Un toro in libertà ricercato dalle forze dell’ordine nella zona di Casatenovo e della prima Brianza Lecchese. La segnalazione è arrivata da Ats Brianza ai Comuni della zona nella giornata di martedì 21 ottobre: l’animale è fuggito da un impianto di macellazione del monzese.

Ricerche tra Brianza e Lecchese per un toro in fuga dall’impianto di macellazione, le raccomandazioni di Ats

“Le Forze dell’Ordine hanno ricevuto segnalazioni relative alla presenza di un toro di giovane età nella zona della Valle Nava“, tra il paese e le vicine Missaglia e Monticello. Le prime ricerche non hanno dato risultati, per questo il Dipartimento veterinario di Ats ha chiesto collaborazione per “acquisire informazioni utili in merito all’avvistamento dell’animale“.

In caso di segnalazioni contattare il numero unico emergenze 112. Soprattutto, come ha raccomandato il Comune di Besana in Brianza, “in caso di incontro con l’animale, non avvicinarlo e rifugiarsi in auto o in luoghi protetti“.