Ribaltamento a Brugherio, due 18enni investiti ad Arcore ed elisoccorso a Cavenago: la notte del 118

Un ribaltamento auto poco prima di mezzanotte, due pedoni 18enni investiti, un incidente tra una vettura e una moto con due persone soccorse e le consuete intossicazioni etiliche.

Sono stati una quindicina, secondo quanto riporta la Agenzia regionale emergenza urgenza, dalle 22 di venerdì 21 giugno alle 7 del mattino di sabato 22 gli interventi del personale di soccorso inviato dal 118 sulle strade di Monza e della Brianza.

La notte del 118 in Brianza, ribaltamento auto a Brugherio in via Moro

Tra i più significativi, poco prima di mezzanotte, a Brugherio, in via Aldo Moro, due ambulanze e un’automedica, oltre che carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti per una vettura che si è ribaltata.

L’iniziale codice rosso si è tramutato in un molto più tranquillizzante verde con due delle cinque persone coinvolte portate per accertamenti ai pronto soccorso degli ospedali San Gerardo e Policlinico, a Monza.

La notte del 118 in Brianza: diciottenni investiti ad Arcore e incidente sulla A4

Ancora al San Gerardo, ma questa volta in codice giallo, sono invece arrivati due diciottenni investiti attorno all’una di notte ad Arcore, in via Belvedere. Sul posto sue ambulanze e i carabinieri. Un’ora dopo due ambulanze, automedica ed elisoccorso si sono invece portati a Cavenago, sulla A4, per un incidente stradale tra un’auto e una moto con due sessantenni coinvolti portati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Infine, da segnalare due interventi per intossicazione da alcol a Cesano Maderno, un 41enne soccorso, e a Vimercate, un 21enne, entrambi non gravi.