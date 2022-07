Riaperto al pubblico a Seregno il parcheggio di via De Gasperi

Dopo una chiusura prolungatasi per un lustro, conseguenza in modo particolare dei vandalismi di cui la struttura era stata bersaglio, il parcheggio coperto di via De Gasperi a Seregno, ad un passo dal centro storico, è tornato finalmente a disposizione degli utenti lunedì 18 luglio. Una novità importante per i cittadini, tanto più che l’amministrazione comunale ha deciso che l’impianto potrà essere utilizzato gratuitamente, almeno in una fase iniziale sperimentale, tutti i giorni, dalle 8 alle 20. Gli stalli sono in totale sessanta, suddivisi su tre livelli, un piano terreno e due rialzati.

Via De Gasperi: il sindaco mostra la sua soddisfazione



Ovviamente soddisfatto per la novità il sindaco Alberto Rossi: «I lavori, per i quali abbiamo investito 95mila euro, hanno dovuto superare diverse complessità, che hanno dilatato i tempi più di quanto speravamo. Ma finalmente ci siamo. Riattiviamo un altro servizio, per migliorare la qualità della vita della popolazione».

Via De Gasperi: una boccata d’ossigeno per la zona



La riapertura è avvenuta in un momento di sofferenza in zona nel settore dei parcheggi, figlio anche della chiusura dell’area di largo degli alpini, oggetto di una riqualificazione al pari del vicino giardino pubblico e per questo off limits da qualche settimana.