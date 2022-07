Rho-Monza, aperto il ponte sulla Milano-Meda

Da mercoledì 29 giugno è aperto al transito il sovrappasso della tangenziale nord sulla Milano-Meda, l’innesto sulla Rho-Monza in corrispondenza con la galleria fonica. Apre al traffico il tratto più delicato dell’intero tracciato della Rho-Monza potenziaita, quello che fu oggetto di discussione tra Serravalle e i comitati dei residenti per la vicinanza al centro abitato.

Rho-Monza: agibile il tratto più riconoscibile dell’intera opera

È stata aperta la nuova uscita della Milano-Meda che consente a chi arriva da direzione Nord di accedere direttamente al sovrappasso che scavalca la Mi-Me in direzione Rho. Entro il fine settimana sarà aperto l’altro ingresso per chi proviene da Milano. In pratica è finalmente agibile il tratto più visibile e riconoscibile dell’intero intervento di potenziamento della Rho-Monza: il ponte sulla superstrada, che in fase progettuale fu provvisto di galleria fonica per proteggere il centro abitato dall’impatto acustico. Nel punto esatto dove la provinciale potenziata transita a pochi metri di distanza dai palazzi di via Battisti.

Rho-Monza: superata la prova di carico

Al momento attuale rimangono da concludere gli ultimi interventi, prima di dichiarare conclusa l’intera opera. Il ponte è stato sottoposto a collaudo negli ultimi mesi, dopo che un primo tentativo di verifica di carico, effettuata tra la fine del 2021 e l’inizio di quest’anno, non aveva dato esito favorevole. Alcune risultanze tecniche non soddisfacenti, avevano convinto gli incaricati di Serravalle a ripetere le prove decisive, rinviando di fatto l’apertura del ponte a questa estate. Ora, con la settimana che si va a chiudere, il ponte è agibile e transitabile a tutti gli effetti.

Rho-Monza: la fine lavori era in agenda per Expo 2015

Dopo anni di chiusure notturne a intermittenza della Milano-Meda, per consentire il proseguire dei lavori, l’auspicio dei pendolari e degli automobilisti ma anche dei residenti di Paderno, è che finalmente i disagi siano finiti e si vada verso la chiusura definitiva dell’intera opera. Il progetto preliminare dell’opera era stato approvato nel 2009 e la fine lavori in un primo momento era in agenda entro Expo 2015, un limite questo via via slittato fino ad oggi.