Un uomo residente in paese è finito nei guai dopo che la polizia locale di Renate, al termine di indagini serrate, lo ha denunciato all’autorità giudiziaria, ritenendolo responsabile di un abbandono di rifiuti in via dei Cariggi. L’accertamento da parte del corpo si è concretizzato a seguito di una segnalazione pervenuta al comando operativo. Secondo quello che è stato ricostruito, l’interessato, anziché avvalersi del servizio di ritiro porta a porta, ha preferito abbandonare un sacco lungo la strada che si trova in una zona periferica, agli immediati confini con la vicina Veduggio con Colzano.

Renate: abbandona rifiuti, identificato e denunciato. Anche fototrappole nei punti del paese più critici

Gli agenti sono così intervenuti e, nella fase di ispezione del contenuto del già citato sacco, si sono imbattuti in documenti che hanno permesso l’identificazione dell’uomo. Quest’ultimo dovrà ora rispondere della violazione degli adempimenti definiti dal testo unico ambientale, rispetto alla sempre delicata tematica dello smaltimento dei rifiuti da parte della popolazione.

Quello sotto la lente d’ingrandimento è stato il secondo caso nel giro di pochissimi giorni, in cui il personale della polizia locale è risalito al furbetto di turno. Per cercare di limitare un fenomeno purtroppo in crescita, oltre ad un puntuale controllo dell’abitato, il comando ha previsto anche l’installazione di fototrappole nei punti considerati più critici. Il sindaco Claudio Zoia, dopo l’accertamento, ha sottolineato «l’importanza del senso civico degli utenti per garantire un servizio efficiente e la salvaguardia del territorio».