Regione Lombardia: con l’assestamento di bilancio 650 milioni in più per la sanità

Cinquecento milioni di euro in più al Fondo sanitario spesa corrente e 150 milioni per nuovi investimenti in sanità. Impegnate inoltre nuove risorse da destinare nell’ambito del prossimo bilancio di previsione a interventi per le case Aler e all’incremento delle risorse per la disabilità (8,5 milioni in più nell’anno corrente). Sono alcuni numeri dell’assestamento di bilancio approvato a maggioranza – 47 voti a favore e 28 contrari – dal consiglio regionale lombardo.

Approvati all’unanimità due ordini del giorno bi-partisan su Aler e disabilità: on il primo la Giunta regionale è impegnata a stanziare nel prossimo bilancio di previsione 5 milioni sull’annualità 2025 e 5 milioni sull’annualità 2026 per interventi di manutenzione programmata sugli alloggi Aler di Milano. Nel secondo ordine del giorno si impegna la Giunta a “dare priorità”, nel bilancio di previsione, al “sostegno delle misure in favore delle persone con disabilità grave e gravissima e ad attuare una programmazione relativa al 2025 in grado di garantire la continuità assistenziale tramite una stabile e coerente erogazione di contributi monetari e di servizi”. Lo stesso ordine del giorno chiede un incremento del Fondo nazionale per la Non Autosufficienza e di proseguire il confronto con le associazioni per una programmazione condivisa. Un terzo ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo e approvato all’unanimità riguarda la richiesta al Governo di garantire la spesa corrente degli enti locali “per rendere efficaci gli investimenti in opere pubbliche realizzate con fondi Pnrr”.

Complessivamente, a seguito dell’approvazione degli emendamenti, la manovra di assestamento al bilancio 2024 prevede per l’anno corrente 500 milioni di euro di incremento del fondo sanitario parte corrente; 150 milioni in più per nuovi investimenti sempre in sanità; 8,5 milioni per la grave disabilità; 19 milioni per il bando Valli Prealpine; 4 milioni per il contrasto al dissesto idrogeologico e 90 milioni per progetti infrastrutturali (parte dei quali ricadranno sul triennio 2024-26). “L’assestamento –ha sottolineato il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini (Lega), che è anche relatore dei provvedimenti– viene effettuato rispettando il principio della invarianza della pressione fiscale. Nessuna nuova tassa e nemmeno un aumento delle tasse, ma nuovi investimenti in tanti settori strategici per la crescita del sistema regionale”.

Per quanto riguarda anche la provincia di Monza e Brianza incrementata di 3 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025, la disponibilità per la messa in sicurezza delle strade di competenza delle dodici province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese): 250 mila euro per ciascuna provincia. È stato aumentato di 4 milioni e mezzo nel 2024 il capitolo di bilancio destinato a garantire i servizi di inclusione scolastica di competenza dei Comuni e riservato agli studenti con disabilità, e di 1 milione di euro sul 2024 quello dedicato al diritto allo studio. Per l’anno corrente è stato incrementato di 2 milioni e 600.000 mila euro il fondo a sostegno dei piccoli Comuni per le spese finalizzate all’inserimento dei minori allontanati dal nucleo famigliare. Aumentato di 500 mila euro (nel 2024-2026) il fondo per finanziare gli indennizzi agli agricoltori per i danni subiti dalla fauna selvatica. All’Assestamento di Bilancio sono stati presentati complessivamente 3.337 emendamenti, 555 subemendamenti e 263 ordini del giorno.