Regione: il sindaco di Briosco nel Comitato tecnico di contrasto alla criminalità

C’è il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro, ex poliziotto, nel “Comitato tecnico-scientifico in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità” eletto nell’ultima seduta del Consiglio regionale della Lombardia.

Regione: il sindaco di Briosco candidato dal capogruppo Corbetta

Il comitato è formato da cinque componenti eletti a scrutinio segreto, Verbicaro è stato candidato dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta.

“Sono felice che il sindaco Verbicaro sia stato eletto per far parte di questo prestigioso Comitato che si occupa di criminalità e legalità – ha commentato – Sono certo che grazie alla profonda esperienza nel settore, maturata fra le fila della Polizia di Stato, e alla sensibilità su questi temi che ha dimostrato anche da sindaco, Verbicaro avrà un ruolo centrale e il suo apporto sarà di grande importanza per il lavoro che nei prossimi anni il Comitato dovrà affrontare”.

Regione: cos’è il Comitato

Il Comitato è un organismo consultivo a supporto della commissione consiliare speciale “Antimafia” e documenta i fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale. Fra i suoi compiti c’è la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.