Rapina, evasione e lesioni: 40enne di Monza in carcere dopo la condanna

Dovrà scontare 4 anni e due mesi di reclusione un italiano 40enne, domiciliato a Monza, arrestato e condotto nella casa circondariale di via Sanquirico, nella mattinata di martedì 25 febbraio dalla Polizia di Stato di Monza in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale Della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano. L’uomo è stato condannato per rapina, evasione e lesioni personali commessi nel periodo 2019-2020.

Monza, 40enne dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di carcere

In particolare, a febbraio del 2020, dopo essere entrato all’interno di un negozio di ottica aveva minacciato con un taglierino i dipendenti, facendosi consegnare l’incasso di 500 euro. Il 40enne era tra l’altro già stato arrestato nel 2016 per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e per esplosione di colpi di arma da fuoco in via Tevere, a Monza.