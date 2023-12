Rana Diet, la nutrizionista brianzola che mette il cuore in primo piano

Vive a Macherio la biologa nutrizionista Anna Rana, celebre per la “Rana Diet” seguita da pazienti di tutte le età. Un metodo che definisce un piano alimentare personalizzato che aiuta a perdere peso senza costrizioni e a migliorare la qualità della propria vita. Concetti di una filosofia che sono illustrati nel primo libro di successo “Un peso nel cuore” uscito nel 2022 e che hanno portato la dottoressa a scrivere, dopo un anno, il secondo libro dal titolo “Il cuore del gusto” in uscita sabato 2 dicembre (presentazione alla tenuta La Lodovica di Vimercate, ore 16.30 in un evento su prenotazione).

Rana Diet, la nutrizionista brianzola Anna Rana: «Il controllo di mente e emozioni»

«Nel primo libro spiego la mia storia, quella delle mie pazienti e l’obiettivo della nutrizione attraverso il controllo di mente ed emozioni – spiega la dottoressa monzese – il secondo libro è il ricettario “Rana Diet” in cui il cibo è emozione ed un alleato per dimagrire con gusto. Negli anni, è come se avessi creato una comunità con le pazienti che seguono il mio metodo e con le quali c’è un’empatia fortissima. Ogni caso ha un protocollo diverso, ma sono tutte storie accomunate dal fatto che la dieta porta risultati perché creo basi per modificare il loro mindset e il loro percorso nutrizionale».

Rana Diet, la nutrizionista brianzola: «L’elemento comune tra i due libri è il cuore»

L’ascolto di sé è fondamentale. «C’è un legame tra cibo ed emozioni e se non curiamo le emozioni che ci portano sempre più spesso a mangiare per rabbia, dolore o stress, se non c’è un lavoro mentale, è difficile arrivare ad un obiettivo – dice – insegno a nutrirsi e a non idealizzare immagini, soprattutto sui social, che sono concetti di perfezione il cui modello non esiste. L’elemento comune fra i miei due libri è il cuore: raccolgo storie di sofferenza ed il risvolto è positivo perché si può dimagrire e stare bene, ascoltandosi e trovando qualcuno che incoraggi. Il mio lavoro è una missione e la gratitudine che ricevo è tutto per me».