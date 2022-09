Puntaldia compie 40 anni, la Gallura celebra Peppino Fumagalli che la inventò

Il ricordo e l’omaggio a un imprenditore monzese la cui lungimiranza ha portato alla nascita di una perla del nord Sardegna. Puntaldia, località della Gallura, ha festeggiato sabato 17 settembre i suoi primi 40 anni e lo ha fatto con una festa per ricordare Peppino Fumagalli, scomparso nel 2015 all’età di 86 anni.

Puntaldia compie 40 anni: l’idea del Consorzio

Dalla sua mente visionaria nacque infatti l’idea di costituire il Consorzio di Puntaldia, oggi un modello turistico di riferimento per l’industria delle vacanze in un connubio fatto di sostenibilità ambientale e lifestyle. Un villaggio che rappresenta un luogo di particolare fascino, riserbo e modernità, lontano però dai riflettori della mondanità.

Peppino Fumagalli ha avuto il merito – tra i tanti – di dar vita a un’idea di costruzioni in grado di inserirsi con armonia nel territorio sardo, in integrazione con la cultura e le tradizioni del luogo.

Puntaldia compie 40 anni: presentato il documentario su Fumagalli, donata la scultura di Sciola

Nel corso della manifestazione celebrativa del quarantesimo anniversario, a Puntaldia è stato presentato il trailer del documentario che celebra la vita di Peppino Fumagalli, realizzato dal regista Massimiliano Finazzer Flory. È stata infine donata al Consorzio locale, dalla famiglia Fumagalli, la scultura di Pinuccio Sciola dal titolo “Vela“: alta 3 metri è stata realizzata utilizzando il biancone di Orosei, ed è caratterizzata da tracce di lavorazione, eseguite a mano e con un disco diamantato, che simulano il movimento delle onde del mare.

Puntaldia compie 40 anni: chi era Peppino Fumagalli

Monzese, classe 1928, Peppino Fumagalli iniziò la sua carriera giovanissimo, nell’azienda di famiglia, la Candy, colosso della produzione di ellettrodomestici. In azienda nel 1970 assunse la conduzione assieme al fratello maggiore Niso, in qualità di amministratore delegato. Maturò poi una grande esperienza manageriale all’interno delle aziende che gravitavano intorno alla Candy.