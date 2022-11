Punta una pistola contro il titolare di una sala slot (che lo disarma): arrestato dai carabinieri di Desio

A settembre al culmine di un litigio e dopo una colluttazione aveva estratto una pistola e minacciato il titolare di una sala slot in provincia: i Carabinieri della Compagnia di Desio a distanza di due mesi l’hanno tratto in arresto per detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e minaccia grave. A finire in carcere, a Monza, un 58enne di origini siciliane in esecuzione a un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale – Ufficio del G.I.P. di Monza.

Punta una pistola nella sala slot: il litigio per la consumazione al tavolo

Le indagini condotte dall’Arma e coordinate dalla Procura di Monza hanno ricostruito che l’arrestato aveva raggiunto il locale e, dopo aver preso posto ad un tavolo, si sarebbe messo a consumare una bevanda acquistata altrove. Il titolare della sala slot, di origini cinesi, gli si era avvicinato dicendogli che in futuro non gli sarebbe stato permesso di occupare un tavolo senza acquistare nel suo di locale. una osservazione che deve avere infastidito il 58enne visto che, uscito dal locale, nel giro di qualche minuto è tornato armato di una pistola.

Punta una pistola nella sala slot, il titolare lo mette in fuga

E’ seguita una breve colluttazione tra i due finché il cliente non ha estratto l’arma da sotto la camicia e l’ha puntata contro il rivale minacciandolo: “Tu più bravo adesso?”. Di tutta risposta il titolare dell’esercizio è riuscito a disarmarlo e a metterlo in fuga. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Desio, intervenuti immediatamente in supporto ai colleghi della Stazione, hanno recuperato l’arma e attraverso i filmati della videosorveglianza e a testimonianze sono risaliti l’identità dell’aggressore, rintracciato e denunciato all’Autorità giudiziaria.

Punta una pistola nella sala slot, l’arresto dei carabinieri di Desio

A distanza di alcune settimane, “ravvisata la gravità dei fatti commessi con l’utilizzo di un’arma da fuoco portata illegalmente in un pubblico esercizio” e “sussistendo il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie” dice l’Arma, il 58enne è stato arrestato e tradotto nella Casa Circondariale di Monza.