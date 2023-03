Provincia MB, primo protocollo contro le barriere architettoniche

La Provincia di Monza e della Brianza ha firmato un protocollo con l’Associazione Disabili Visivi ONLUS-APS-ETS per promuovere l’applicazione delle modalità più idonee ed efficaci agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensopercettive. L’intesa vuole anche migliorare le azioni di promozione e diffusione della cultura dell’accessibilità e della progettazione ampliata delle opere pubbliche, soprattutto per quel che concerne gli interventi Pnrr.

Provincia MB, cambio di passo per “progettazione universale”

Interventi che vedono la Provincia briantea impegnata in molteplici interventi di riqualificazione e nuova edificazione delle strutture scolastiche del territorio. Si tratta, quindi, di una grande occasione per intraprendere un cambio di passo e di prospettiva per potenziare il concetto di cultura tecnico-progettuale in tema di accessibilità e “progettazione universale”. D’ora in poi la finalità di ogni opera sarà quella di perseguire una progettazione centrata sulla persona con un approccio olistico che possa soddisfare le esigenze di ciascun individuo in considerazione di tutte le età, dimensioni e capacità, ed anche in relazione ai cambiamenti che si sperimentano durante l’arco della vita.

Provincia MB, Santambrogio: “Persistenza di disuguaglianze non è solo un problema individuale”

“Passare alla progettazione universale – ha spiegato il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio – consente di contribuire al raggiungimento delle priorità trasversali del PNRR. Un progetto PNRR per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del Pilastro europeo dei diritti sociali, deve dare pari opportunità a tutti i cittadini. La persistenza di disuguaglianze, nonché la mancanza di pari opportunità per persone di diversa provenienza, religione, disabilità, età, genere o orientamento sessuale, non sono infatti solo un problema individuale, ma possono essere un ostacolo significativo alla crescita economica del nostro paese. Sta alle istituzioni impegnarsi in prima linea per promuovere politiche inclusive a beneficio dell’intera comunità”.

Provincia MB e Associazione disabili visivi Onlu-Aps-Ets: “Lavorando insieme i risultati saranno di eccellenza”

Per il presidente dell’Associazione Disabili Visivi ONLUS-APS-ETS Giulio Nardone, il protocollo firmato con la Provincia rappresenta il primo rapporto stabile e organico conu n Ente di alto livello. “Inoltre – ha sottolineato – esso costituisce per noi una priorità nell’ambito della mole di lavoro di volontariato sociale da noi svolto a livello nazionale, perché ci sentiamo di dover corrispondere pienamente alla fiducia che l’Ente Provincia ci ha concesso. Sono sicuro che, lavorando insieme ai nostri tecnici esperti in una materia che, purtroppo, non rientra ancora nei piani di studio neppure a livello universitario, i risultati saranno certamente di eccellenza, privi degli errori di progettazione che invece dobbiamo molto spesso constatare nelle opere pubbliche e in quelle in strutture private aperte al pubblico”.