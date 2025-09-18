Silverio Clerici ha dato tanto alla Brianza, sia nella sua veste professionale sia in quella politica: sono le ragioni che hanno spinto parecchi amministratori a presentare la sua candidatura per la sezione alla memoria del Premio Talamoni che la Provincia assegnerà giovedì 3 ottobre. E la richiesta è stata accolta, l’ex sindaco di Lentate sul Seveso sarà ricordato con il riconoscimento nella cerimonia di consegna.

Provincia MB: il Premio Talamoni a Silverio Clerici, l’iniziativa di Francesco Cirillo

La proposta era partita da Francesco Cirillo, consigliere comunale e provinciale di Noi Moderati, ed è stata sposata da esponenti di tutti gli schieramenti: «È un atto assolutamente dovuto nei confronti di una persona buona, che ha rappresentato un pezzo della storia politica di Monza – aveva detto Cirillo – Clerici si è speso molto per il nostro territorio, è stato tra i fautori della costituzione di BrianzAcque e per diversi anni è stato a titolo gratuito presidente di Ato» l’azienda speciale di via Grigna che pianifica con BrianzAcque i progetti da realizzare sulle infrastrutture della rete idrica e delle fognature.

«Tutti – aggiunge – riconoscono la sua professionalità e le sue capacità di politico, sempre equilibrato».

Provincia MB: il Premio Talamoni a Silverio Clerici, sindaco di Lentate e vice a Monza

Clerici, si è spento a 83 anni lo scorso gennaio, e benché fosse di Saronno ha lasciato profonde tracce nel territorio della Brianza: architetto, formatosi nella Dc e confluito in Forza Italia, è stato sindaco di Lentate sul Seveso dal ‘94 al 97, vicesindaco a Monza nella giunta di Roberto Colombo e, di nuovo, assessore in quella di Marco Mariani.