Pronto il cartellone di iniziative che accompagneranno il Natale a Besana Brianza

Dopo il successo dello scorso anno, torna la pista di pattinaggio a Besana Brianza. Sarà la vera protagonista del Natale 2022, insieme a un’altra grande novità che sarà apprezzata sicuramente dai più piccoli. In piazza Corti, in pieno centro, troverà spazio una giostra con cavalli: un’attrazione dal forte impatto visivo che renderà l’atmosfera natalizia ancor più magica e incantata. Entrambe le attrazioni saranno attive dal 25 novembre, giorno in cui la città si vestirà a festa in occasione della fiera di Santa Caterina, al 6 gennaio 2023, per un Natale all’insegna del divertimento e delle tradizioni. Ma non è tutto, perché nella piazza principale di Besana Brianza troverà spazio per tutto il periodo natalizio anche il Villaggio di Natale, con la presenza di casette destinate alle associazioni ed enti del terzo settore impegnati nel sociale.

Besana Brianza: il dettaglio del calendario

Domenica 27 novembre, inoltre, i più piccoli potranno prendere parte al “Percorso degli Elfi”, organizzato in collaborazione con i commercianti di Besana, che si snoderà per la città con meta finale il Villaggio di Natale. La sera di domenica è invece in programma un evento per tutte le età: presso la parrocchiale di Calò andrà in scena il concerto “Vetrate e suoni”, animato da componenti dell’orchestra sinfonica della Rai. Le iniziative natalizie continueranno anche nei weekend successivi e andranno a interessare le diverse frazioni. Sabato 3 dicembre è in programma l’opera teatrale “Natale in casa Cupiello”, al cineteatro Edelweiss. Il giorno dopo, domenica 4 dicembre, tornerà il tanto atteso mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco in centro città; mentre a Villa Raverio le vie saranno animate dal mercatino natalizio promosso dall’associazione culturale Best’O e dai commercianti della frazione, con la presenza degli Alpini. Lo stesso giorno, al cineteatro Edelweiss andrà in scena lo spettacolo per bambini “Boef & Asen”. Domenica 18 dicembre, invece, la banda cittadina accompagnerà il pattinaggio su pista con “La Piva On Ice”. Presso il cineteatro Edelweiss, inoltre, andrà in scena “Natale… che spettacolo”, uno spettacolo di danza in collaborazione con il Cav.

Besana Brianza: una conclusione in grande stile

Un altro appuntamento atteso è il concerto di Natale a cura del corpo musicale Santa Cecilia, in programma venerdì 23 dicembre presso il cineteatro Edelweiss. La vigilia di Natale, inoltre, la piva della banda in abiti tradizionali si esibirà all’uscita delle sante Messe natalizie e presso le piazze e i luoghi più significativi delle frazioni. Chiusura a Santo Stefano, con il concerto gospel nella basilica di piazza Corti.