Principio di incendio a Verano Brianza, due ore di intervento dei vigili del fuoco

Intervento poco dopo le 16 di lunedì per un principio di incendio divampato negli spazi di una realtà produttiva di Verano Brianza, situata in via San Giuseppe. Dopo che è stato dato l’allarme, sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento dei Vigili del fuoco di Seregno e di Lissone, oltre che l’autoscala della sede centrale e l’autobotte del vicino distaccamento di Carate Brianza. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso in circa due ore, quando la situazione era tornata alla normalità.

L’intervento dei Vigili del fuoco