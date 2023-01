Prime demolizioni all’ex Ibm di Vimercate per costruire ProGroup

Qualcosa si muove all’ex Ibm di Vimercate. Da qualche settimana gli operai della Vitali (proprietario dell’area) hanno cominciato la demolizione di piccoli fabbricati all’interno del comparto di via Kennedy con piccole gru. ” Sono tutti interventi propedeutici a far partire il cantiere vero e proprio” ha fatto sapere la società di Peschiera Borromeo. Queste demolizioni dovrebbero concludersi entro un mese ovvero fine febbraio e Vitali fa sapere che in primavera potrebbero avere le idee un po’ più chiare sui tempi per veder nascere l‘impianto produttivo di ProGroup.

Prime demolizioni all’ex Ibm e i nodi in sospeso

Restano però evidentemente dei nodi da sciogliere. Innanzitutto il piano prevedeva l’apertura del colosso tedesco nella produzione di cartone ondulato entro il 2024 e per ora l’impresa edile non si è ancora esposta su quando si potrà aprire il sito. Inoltre la questione più urgente è anche il destino delle attuali dieci aziende presenti nel comparto di Velasca con 500 maestranze, che proprio l’amministrazione Cereda ha chiesto di tutelare nell’incontro avuto nel gennaio del 2022.