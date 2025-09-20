Pride di Arcore: colazione del dialogo tra organizzatori e Sassoli

Una colazione speciale a Monza per costruire un ponte tra posizioni forse solo apparentemente lontane. È quella che si è tenuta nella mattina di sabato 20 settembre tra gli organizzatori del Pride in Brianza – la manifestazione per i diritti delle persone Lgbtqia+ – rappresentata da Oscar Innaurato e Martina Sassoli, consigliera regionale di Lombardia Migliore (e di Noi Moderati) in consiglio a Monza.

“Un confronto informale e costruttivo nel cuore della città“, cioè Monza, ha scritto in una nota Sassoli che parla di un’occasione concreta di confronto sui temi dei diritti civili, dell’inclusione e del rispetto reciproco. Il punto di partenza è stata la polemica recente sulla maglietta “Frocia Italia” (al posto di Forza Italia), ed è “stato pensato come opportunità di dialogo tra mondi spesso percepiti come distanti. E proprio in questa distanza si è trovata, oggi, una sorprendente vicinanza“.

Pride di Arcore: da Frocia Italia a Mòderati

Proprio quella maglietta è stata consegnata nella mattinata a Martina Sassoli (peraltro a lungo rappresentante del partito) mentre a Innaurato in dono una t-shirt con un arcobaleno e la scritta “Mòderati“. “Un gesto semplice, quello della colazione condivisa, che ha assunto il valore di un piccolo ma significativo passo verso un confronto più maturo e civile sui temi della diversità, dell’identità e dei diritti”.

Il Pride è in programma ad Arcore il 27 settembre.