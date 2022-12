Premio Costruiamo il futuro: 64 associazioni brianzole premiate

Un’edizione da record con contributi per quasi centomila euro, assegnati a sessantaquattro associazioni brianzole per il premio Costruiamo il futuro, promosso dall’omonima fondazione per la ventesima edizion e andato in scena nel palazzetto dello sport di Merate. Trenta realtà premiate tra Monza e la Brianza e 27 del Lecchese.

Premio Costruiamo il futuro: 4mila euro a Cer Onlus nel parco di Monza

Tra le associazioni premiate anche la monzese Cer onlus a cui sono stati assegnati 4.000 euro, uno tra i contributi più elevati.

«Con queste risorse potremo consentire ad almeno dieci ragazzi disabili in condizione di particolare disagio economico, di frequentare il centro dove operiamo all’interno del parco di Monza, per frequentare il corso di ippoterapia per i prossimi sei mesi», ha spiegato il presidente della onlus, Gianclaudio Piermattei.

Premio Costruiamo il futuro

Premio Costruiamo il futuro: Lupi e Marotta

Ad accogliere sul palco i protagonisti della premiazione c’erano il presidente della Fondazione Costruiamo il futuro, Maurizio Lupi, e un ospite d’eccezione: Beppe Marotta, ceo sport dell’Inter. «L’obiettivo del premio – ha ricordato Lupi – è quello di supportare in modo concreto, con contributi da mille a cinquemila euro e la fornitura di materiali e attrezzature sportive, il lavoro prezioso svolto dalle realtà piccole e piccolissime che ogni giorno operano in Brianza in ambito sociale e sportivo».

Premio Costruiamo il futuro: i maxi premi

Gli sponsor quest’anno (Intesa San Paolo main sponsor del progetto) hanno messo a disposizione 95.000 euro, la cifra più elevata nei vent’anni di storia del premio (nel 2021 erano stati distribuiti 40.000 euro). Tra questi anche tre maxi premi da 5.000 euro assegnati, due dei quali a realtà monzesi. Si tratta di Intensivamente Insieme, l’organizzazione nata dai genitori, medici e infermieri della terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Gerardo di Monza, per potenziare e migliorare l’assistenza ai neonati, e un altro super premio da 5.000 euro al Comitato genitori della scuola dell’infanzia Mater Divinae Provvidentiae di Lissone, per il noleggio di un anno di un minibus per consentire le uscite sul territorio dei bambini per le diverse attività.

Premio Costruiamo il futuro

Premio Costruiamo il futuro: medaglie d’oro a Ivana Maconi e Roberto Ferrario

Premiate le associazioni ma anche i volontari. Due medaglie d’oro sono state conferite ad altrettanti volontari che si sono particolarmente distinti per il loro impegno. Si tratta di Ivana Maconi, dell’associazione Una vita in rosa di Lissone, e il dottor Roberto Ferrario, lecchese della Casa di riposo Fondazione fratelli Enrico e Antonio Nobili onlus di Viganò.

Premio Costruiamo il futuro: “In questi anni premiate 914 società per 1,4 milioni di euro”

«Quando abbiamo iniziato vent’anni fa eravamo pieni di speranza di poter fare qualcosa di buono – ha spiegato Lupi – ma mai avremmo pensato di riuscire a ritrovarci oggi con un bilancio tanto importante. Nel corso di questi anni siamo riusciti a premiare, tra la Brianza e le province di Milano, Bergamo e Sondrio, 914 società e abbiamo distribuito una cifra pari a 1,4 milioni di euro».