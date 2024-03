Premio “Città di Giussano”: vince la pianista Emma Guercio, tutti i premiati

È la pianista Emma Guercio, sedici anni di Torino, la vincitrice assoluta del concorso strumentistico “Città di Giussano”, giunto all’edizione numero 28 e ospitato per tutta la settimana nella sala “Aligi Sassu” del consiglio comunale. Sabato pomeriggio le premiazioni e le consegne di attestati e borse di studio ai vincitori di categoria.

Premio “Città di Giussano”: la vincitrice Emma Guercio

Guercio è studentessa al Conservatorio Verdi di Milano, la giuria presieduta da Stefania Mormone, docente dell’accademia milanese, le ha attribuito anche il premio per la Sezione Fra Giovanni. La giovane artista ha presentato una sonata di Sergej Prokofiev.

Ha vinto una borsa di studio di 2.500 euro offerta da BCC di Carate Brianza come vincitrice assoluta, una borsa di studio di 250 euro come premio della Sezione Fra Giovanni messa a disposizione da Chemetall Basf per i vincitori di Sezione e un concerto organizzato dal Comune di Giussano nei prossimi mesi.

Premio “Città di Giussano”: i premiati nelle Sezioni

Per la Sezione “Gabrio Piola” è stato premiato Riccardo Laganà, violoncellista di Milano che a novembre compirà 9 anni e studia alla scuola Archè di Osnago con Martina Rudic.

Per la Sezione il Parlamento il vincitore è stato Edoardo Mantellassi, violoncello, di Villa Guardia che studia al Conservatorio di Modena con il maestro Alessandro Andriani. Mantellassi si è aggiudicato anche il concerto di apertura della 29° edizione del concorso nel 2025.

Per la sezione Il Progresso infine il premio è stato attribuito a Flavio Simonetti di 19 anni, tromba, che vive in provincia di Rieti e studia al Conservatorio di Terni con il maestro Andrea Di Mario.

Il Liceo Musicale Grassi di Lecco invece ha vinto il pianoforte digitale offerto da Yamaha all’Istituto musicale che ha partecipato con il maggior numero di concorrenti.

Premio “Città di Giussano”: «Grazie a tutti i giovani partecipanti, un grande impegno»

«Con la proclamazione della vincitrice, giunge al termine la 28esima edizione del Concorso strumentistico nazionale Città di Giussano – affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Cultura Sara Citterio – La nostra città ha accolto giovani talenti per l’intera settimana, un grande impegno organizzativo verso un appuntamento divenuto ormai tradizione. Il nostro grazie va a tutti i giovani partecipati, alla Giuria e a tutti gli sponsor che hanno fattivamente contribuito per rendere possibile questo evento e per sostenere la carriera artistica dei musicisti premiati».

Tra gli altri sponsor i Lions Club Brianza Host con tre premi di Categoria, il Corpo Musicale Santa Margherita di Paina ha contribuito al premio della categoria Ottoni; le borse di studio per i vincitori di categoria non coperte dagli sponsor sono state messe a disposizione dal Comune. Sostegno all’evento è stato garantito anche da Yamaha, Eredi di Riva Natale, Frigerio Viaggi, Società Umanitaria, Associazione Amadeus per la diffusione della Cultura Musicale, Viganò Musica, Vivenda e Ristorante da Colombo.