Premio Award di Fidapa BPW: le eccellenze della Brianza

Una serata di premiazioni, di emozioni, di ricordi personali, di programmi e di impegni per il futuro. Giovedì sera, all’Auditorium Assolombarda, Fidapa BPW Italy Modoetia Corona Ferrea ha conferito il Premio Award a eccellenze del mondo della medicina, del volontariato, dello spettacolo, dello sport e della comunicazione.

Premio Award di Fidapa BPW: alla memoria a David Sassoli

Il Premio alla Memoria è stato assegnato a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso lo scorso anno. La moglie Alessandra Vettorini ha inviato un messaggio che è stato letto in apertura della cerimonia. Il riconoscimento, insieme a un dipinto realizzato da Elisabetta Bodini (che ha omaggiato tutti i premiati con le sue opere), è stato consegnato agli assessori Riva e Abbà in “custodia”, con l’intenzione di portarlo a Roma appena possibile.

Premio Award di Fidapa BPW: Carlo Bonomi e Margherita Cassano

Ha ritirato il premio destinato a Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, il direttore del presidio territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda, Fabio Colombo mentre Antonella Pellecchia, consigliere della Corte di Cassazione, ha preso tra le sue mani il riconoscimento destinato alla presidente della Suprema Corte Margherita Cassano che ha, comunque, fatto pervenire un’ apprezzata lettera in cui ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio e dell’umiltà nello svolgimento del suo compito.

Premio Award di Fidapa BPW: Morgan e Roberta Castoldi

Roberta Castoldi, sorella di Morgan (“presente” attraverso un video-messaggio), ha preso in consegna il premio dell’artista monzese ricordando l’impegno profuso da entrambi per una scuola di musica “inclusiva e integrata” che sorgerà in città.

Premio Award di Fidapa BPW: il direttore del Cittadino Cristiano Puglisi

Premio Fidapa Awards 2023

Il premio per il giornalismo è stato assegnato al direttore del Cittadino Cristiano Puglisi, il quale ha sottolineato che oggi è più difficile “fare giornalismo di qualità, ma la Brianza, per fortuna, è ricca non solo dal punto di vista economico, ma anche per il suo tessuto sociale e per la sua capacità di fare comunità e, grazie a ciò, di belle storie da raccontare ce ne sono sempre”.

La presidente di Fidapa Modoetia Corona Ferrea (insignita durante la serata del titolo di socia onoraria) ha evidenziato l’impegno del Cittadino a dare voce ai detenuti del carcere di via Sanquirico con l’inserto realizzato periodicamente dalla redazione Oltre i Confini – Beyond Borders.

Premio Award di Fidapa BPW: tutti i riconoscimenti

Altri riconoscimenti sono andati a Silvano Casazza, direttore Generale Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e alla già direttrice della stessa fondazione Laura Radice, a Vincenzo Butticè, chef e manager, Maria Gabriola Chetta, fondatrice Ippocampo Onlus, Monica Perna, fondatrice Auge, agli sportivi Fabio Pennella e Andrea Leoni, fondatori e responsabili del Giro Handbike, e a Cristina Maffei, allenatrice federale di pattinaggio a rotelle.