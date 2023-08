Polizia Stradale, il comando rimane ad Arcore per altri 10 anni

La caserma della Polizia Stradale rimarrà ad Arcore per almeno altri dieci anni. Dopo un decennio di voci circa il possibile spostamento del comando di via Monte Bianco, la conferma ufficiale è stata comunicata dal sindaco Maurizio Bono, nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Polizia Stradale: 300mila euro per rimettere a nuovo il comando di via Monte Bianco

Serviranno al comune quasi 300mila euro per rimetterla a nuovo, adeguandola alle necessità abitative e operative. Solo pochi mesi fa, a inizio anno, il Comune vedeva ancora come concreta e tangibile la possibilità di un trasferimento (a causa dalla poca funzionalità a livello operativo del posizionamento della caserma, vicina alla Tangenziale Est, ma al di fuori delle zone calde d’azione), tanto che si stava preparando ad affrontare uno scenario post spostamento, con la riqualifica e l’assegnamento a nuova destinazione della struttura.

“Un regalo di Pedemontana”, così l’ha definito il leader di ImmaginArcore2021, Luca Monguzzi. “La polizia stradale si deve fermare qui perché avremo uno degli svincoli più grandi d’Europa, ed è ovvio che ci tengano a presidiarlo”, ha commentato il consigliere d’opposizione a seguito della comunicazione del primo cittadino.

“La caserma della Polizia Stradale doveva essere dismessa, lasciando alla città uno spazio prezioso per sopperire a carenze storiche di spazio – ha precisato il consigliere a posteriori – Si pensi alla Polizia Locale, relegata in locali inadeguati, e alle tante associazioni in sedi di fortuna, ai medici di base che si finge di aiutare ma sono ancora costretti a pagarsi studi in affitto. Al di là del nostro giudizio su Pedemontana, ci troviamo a dover stanziare molti soldi per riqualificarla, oltre alla dimostrazione lampante dei disagi che Pedemontana causerà ad Arcore”.

Polizia Stradale, operazione co-finanziata con Serravalle

Per sistemare il comando di via Monte Bianco si darà il via ad un’operazione co-finanziata per 188mila euro da Serravalle, e con 85mila euro di fondi pubblici stanziati dal comune di Arcore.

“Siamo ancora in una fase molto preliminare – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Belotti, interrogato sui progetti d’intervento riguardanti la caserma – a noi toccherà la manutenzione straordinaria della struttura: rifacimento degli impianti elettrici, sostituzione dei serramenti e adeguamento delle camerate. A carico di Serravalle saranno invece interventi specifici inerenti all’attrezzatura. Serravalle, a questo proposito, pensava, ad esempio, anche alla remotizzazione del piantone della Polizia Stradale”.