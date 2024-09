Poliziotti in bicicletta all’Autodromo di Monza per la “Ride Beat” benefica di Cancro Primo Aiuto

Agenti della polizia di Stato in sella per partecipare, domenica 29 settembre, con due squadre alla “Ride Beat”, competizione ciclistica a scopo benefico organizzata dall’Associazione Cancro Primo Aiuto onlus all’Autodromo di Monza. Un evento al quale hanno preso parte numerosi team delle strutture sanitarie e ospedaliere e rappresentanti di altre Forze dell’Ordine.

Poliziotti alla “Ride Beat” di Cancro Primo aiuto andata in scena all’autodromo di Monza

I poliziotti hanno gareggiato nella categoria amatoriale con le squadre composte dal primo dirigente Mirella Pontiggia, dirigente della Stradale di Verona, dal commissario capo Ismaele Gatti della Questura di Bergamo, dall’ispettore Massimiliano Pascali della Questura di Milano, dal vice ispettore Francesco Gamba della Questura di Brescia, dall’assistente Capo Alessandro Ferrara della sottosezione Polizia stradale di Seriate e dall’assistente capo Marco Gullotta della sezione polizia postale di Bergamo. L’intero ricavato è stato devoluto all’associazione Cancro Primo Aiuto per sostenere la donazione di parrucche alle donne colpite da alopecia per tumore nell’ambito del progetto “Un Dono Per Risplendere”.