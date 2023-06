Polizia locale di Seveso: con il drone dei colleghi di Meda scoperto il “cimitero di divani”

A caccia di discariche con il drone. La Polizia Locale di Seveso, in collaborazione con i colleghi di Meda che hanno fornito la tecnologia necessaria, sono riusciti a rinvenire una discarica abusiva di rifiuti speciali, non pericolosi, illecitamente depositati in un terreno poco distante dal centro cittadino. E da lì sono nati i successivi controlli sino ad arrivare alle sanzioni ed alla richiesta di ripulire l’intera area. Si tratta, per la precisione, di circa 200 carcasse di divani dismessi accatastati uno sull’altro in una superficie di 200 metri quadri.

Seveso, scoperta discarica abusiva: 200 carcasse di divani

Gli uomini del comandante Roberto Curati si sono trovati di fronte a quello che si definisce un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e per quanto riguarda la normativa in materia di tutela ambientale è stato avviato il procedimento sanzionatorio previsto ed il ripristino asseverato, per cui è stato coinvolto anche il personale della Polizia Provinciale di Monza e della Brianza. «Questa amministrazione dimostra ogni giorno che la politica per la tutela dell’ambiente non è soltanto uno slogan, ma un principio cardine sul quale investire risorse umane ed economiche. L’importante intervento della nostra Polizia Locale sulla discarica abusiva e il monitoraggio continuo sull’abbandono dei rifiuti sono una chiara dimostrazione di quanto ci sia attenzione verso la sicurezza e la salute dei cittadini, oltre alla tutela dell’ambiente; tutto questo grazie sia al buon utilizzo degli strumenti, che la tecnologia ci mette a disposizione, sia allo spirito collaborativo tra amministrazioni», dice la sindaca Alessia Borroni.

Seveso, sanzione di 6.500 euro al presunto responsabile

Grazie alla collaborazione tra enti che procede ormai da qualche mese in modo davvero proficuo, è stato prontamente individuato l’autore dell’illecito e gli è stata comminata un’ammenda di 6.500 euro. Inoltre, entro 15 giorni dalla notifica dell’atto dovrà provvedere allo sgombero completo della discarica e a porre in essere tutte le azioni volte ad eliminare le irregolarità esistenti, e qualsiasi situazione che possa agevolare la proliferazione di ratti o altri animali.

I controlli della Polizia Locale contro l’abbandono e il mancato rispetto del conferimento ed esposizione dei rifiuti procedono inoltre quotidianamente. Solo in questa prima metà di 2023 sono stati promulgati oltre 70 verbali.