Polizia locale di Meda, via libera del consiglio comunale all’uso del taser

Polizia locale, il consiglio comunale di Meda dice sì al taser in dotazione agli agenti. L’arma a impulsi elettrici sarà presto acquistata dal comando dei vigili per garantire più sicurezza agli operatori e ai cittadini. In aula consiliare, giovedì 28 novembre, il comandante Claudio Delpero ha spiegato le ragioni che hanno portato alla decisione di dotarsi di questo nuovo strumento, precisando che lo stesso sarà in uso ad operatori che dovranno superare il necessario periodo di test e prove psicofisiche.

Meda, polizia locale con il taser: il Comune ne acquisterà due, a bilancio 10mila euro

«Si sono verificati ben quattro episodi che hanno avuto protagonisti individui con comportamenti aggressivi che con difficoltà siamo riusciti a fronteggiare- spiega il comandante- emerge la necessità di dotare gli agenti di un ausilio in grado di reprimere la violenza. Il taser quando usato immobilizza i muscoli articolari e consente la coercizione fisica da parte degli operatori». Dalla maggioranza è giunta la condivisione piena rispetto alla decisione di dotare il comando di questa nuova dotazione di difesa. Emanuela Colombo (lista civica Santambrogio sindaco) ha in particolare sottolineato il vantaggio per gli agenti di Polizia locale di avere uno strumento utile per garantire la sicurezza, sia agli agenti stessi che ai cittadini in caso di situazioni di conflitto, rimarcandone quindi il valore deterrente. La consigliera comunale ha poi invitato il comandante Delpero a promuovere momenti di informazione per la cittadinanza sul tema taser.

Polizia locale di Meda con il taser, sì con riserve della minoranza

Dall’opposizione è giunto il voto favorevole, seppur con alcune riserve. La consigliera Rina Delpero (Polo civico per Meda) si è detta non del tutto convinta rispetto alla scelta, condividendone però l’aspetto deterrente capace di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. «È comunque uno strumento che offende- ha precisato la consigliera – vorrei le garanzie che questo strumento venga usato in caso di reale necessità».

Da questo punto di vista il comandante della Polizia locale di Meda ha voluto esprimere apprezzamenti e certezze per i suoi agenti. «Sono sicuro dei miei operatori e comunque prima di utilizzare il taser dovranno superare un periodo di prova di 6 mesi, come indicato dal Ministero- ha informato– dovranno sottoporsi ad esami psicofisici che diranno se saranno in condizione di poter utilizzare questo strumento che comunque registra quello che avviene. Sarà utilizzato con estrema ratio, sarà usato quando non se ne può fare a meno». Il Comune acquisterà 2 taser, inserita a bilancio una spesa di 10mila euro. Per l’assessore Fabio Mariani si tratta di una dotazione a tutela di agenti e cittadini.