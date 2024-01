Pizzicati a Lissone a imbrattare una casa, negli zaini 80 bombolette: otto denunciati, due minori

Sono stati colti in flagrante dai carabinieri, a Lissone, mentre imbrattavano il muro di una casa con delle bombolette spray otto ragazzi tra i 15 e vent’anni tutti denunciati in stato di libertà per danneggiamento. I militari della locale Stazione dell’Arma li hanno pizzicati in azione la sera del 25 gennaio durante un servizio di controllo del territorio. I ragazzi, dicono i carabinieri, avevano negli zainetti più di 80 bombolette.

Lissone: otto ragazzi denunciati per danneggiamento, due sono minorenni

Il proprietario dell’abitazione ha sporto querela per danneggiamento e 6 degli 8 giovani sono stati

deferiti alla locale Procura della Repubblica perché poco più che maggiorenni. I due minorenni sono

invece stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.