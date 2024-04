Sono di Mezzago, Villa Raverio e Monza i piccoli inventori che si sono aggiudicati la sezione brianzola del concorso “Eureka, Funziona” promosso da Assolombarda e Federmeccanica con il patrocinio del ministero all’Istruzione.

Piccoli inventori: le scuole di Mezzago, Villa Raverio e Monza vincono “Eureka, Funziona”, il concorso di Assolombarda e Federmeccanica

Giovedì 11 aprile, nella sede monzese di Assolombarda, sono stati premiati gli alunni di terza della primaria di Mezzago che hanno realizzato una “Cannon fionda”, i loro compagni di quarta della scuola Pezzani di Villa Raverio, a Besana, che hanno ideato una “Pin ball” e i ragazzi di quinta della Omero di Monza che hanno presentato “Centro per cento”.

I loro progetti sono stati selezioni dalla giuria formata da professionisti provenienti dal mondo delle imprese e da quello dell’educazione.

All’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, hanno partecipato 968 scolari di 25 elementari: 314 frequentano nove istituti in altrettanti comuni della Brianza, 530 alunni sono iscritti a plessi della città metropolitana milanese, 94 a primarie della provincia di Pavia e 30 a una scuola del lodigiano.

Piccoli inventori: le scuole di Mezzago, Villa Raverio e Monza vincono “Eureka, Funziona”, le basi del saper fare

“Eureka! Funziona!” punta ad avvicinare al “saper fare” i bambini che ideano, progettano e costruiscono un giocattolo utilizzando il kit fornito da Federmeccanica: le attività, che richiedono un impegno di venti ore nell’arco di 6-8 settimane, vengono effettuate in squadra in modo da stimolare la cooperazione e il lavoro di gruppo. L’edizione 2024, dedicata alla meccanica, è stata sviluppata in collaborazione con l’Associazione Insegnamento Fisica e l’Istituto Italiano di Tecnologia.