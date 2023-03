Pi Greco Day: il liceo Mapelli sbanca il PyGame 2023 del Politecnico

Martedì 14 marzo, giornata del Pi Greco e giornata internazionale della matematica. Per questo il laboratorio Effediesse del Politecnico di Milano ha organizzato una escape room dedicata alla materia, evento aperto alle scuole medie, ai bienni e trienni delle superiori di tutt’Italia, che è stato vinto dalla 2A del liceo di scienze applicate del Mapelli di Monza. I coetanei di 2B invece hanno ricevuto una menzione speciale per i risultati ottenuti.

Pi Greco Day: sbaragliata la concorrenza nazionale

I giovani monzesi hanno sbaragliato la concorrenza nazionale concludendo in poco più di 20 minuti i sette quesiti del Politecnico.

“Abbiamo sempre celebrato questa giornata all’interno della scuola, quest’anno visto che il concorso era online – spiega Paola Baio, docente di matematica – con la collega del dipartimento di matematica Frigerio, ci siamo messe in gioco coinvolgendo e iscrivendo le classi del biennio. Appena ricevuta la notizia della vittoria in classe c’è stata una vera e propria ovazione. Erano tutti entusiasti, non si aspettavano di arrivare primi. Devo dire che è stata una grande emozione anche per noi professori“.

Pi Greco Day: il gioco didattico PyGame 2023 – Escape from mathland

Il gioco didattico era “PyGame 2023 – Escape from mathland“, una escape room con la finalità di avvicinare i giovani alla matematica strutturato con enigmi di carattere logico-matematico di diversa difficoltà a seconda del grado scolastico.

Il 14 marzo non è una data casuale: il giorno 3/14 ricorda il pi greco ed è anche il compleanno di Albert Einstein.