Muore travolto da un treno a Lissone, circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa

Circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Seregno-Chiasso temporaneamente sospesa nella serata di martedì 28 marzo dopo che a Lissone, all’altezza di via Sanzio, attorno alle 21, una persona sarebbe stata travolta da un convoglio merci in transito. Si tratterebbe di un sessantenne, deceduto.

I soccorsi sul posto

Al momento non è noto se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto agenti della Polizia ferroviaria insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco oltre che personale paramedico inviato dal 118 in codice rosso. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Riguardo alla circolazione ferroviaria, attorno alle 23 tre i convogli cancellati e quattro quelli con ritardi superiori all’ora.