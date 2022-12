Perde il controllo dell’auto e abbatte il palo: primo aiuto dai residenti

La dinamica verrà ricostruita dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Si è concluso per fortuna con un bilancio di soli danni e nessun ferito grave l’incidente che lunedì sera a Lentate sul Seveso ha coinvolto una donna che perdendo il controllo della sua Alfa Romeo è finita contro un palo del telefono, abbattendolo. È successo in via Tintoretto.

Perde il controllo dell’auto e abbatte il palo, è successo a Lentate sul Seveso

Il botto ha richiamato in strada i residenti che hanno dato l’allarme e per primi hanno provato a mettere in sicurezza la scena dell’incidente con palo abbattuto e cavo a terra. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno per tagliare il palo e i carabinieri di Lentate per i rilievi.