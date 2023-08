Pedopornografia online, arrestato un 50enne brianzolo

Sarebbe un brianzolo – secondo quanto riporta il Corsera – il 50enne finito in una indagine della Polizia postale e arrestato mercoledì 23 agosto per cessione e detenzione di materiale pedopornografico, su ordinanza del Tribunale di Milano.

Arrestato 50enne, avrebbe anche cercato genitori indigenti disponibili per denaro a fargli incontrare le loro figlie

Secondo le indagini, avviate dopo una segnalazione arrivata dall’estero, l’uomo non solo avrebbe condiviso nel dark web materiale pedopornografico (avrebbe condiviso tra il 2019 e il 2020, circa 400 file, tra foto e video, con immagini di minori di 16 anni), ma negli ultimi anni avrebbe anche pubblicato on line annunci nel tentativo di trovare genitori disposti a “vendere” le proprie figlie per incontri sessuali “sfruttando le loro debolezze economiche o psichiche e promettendo in cambio del denaro“. Sarebbe anche emerso, sempre dalle indagini, che l’uomo chattava con ragazze minorenni e avrebbe avuto intenzione di commettere abusi su una sua parente.