Pedemontana-Tratta D Breve, Monti: “Il Pd vuole boicottare l’opera e può saltare l’incontro in Regione”

L’idea di aprire il tavolo regionale sulla Tratta D Breve di Pedemontana a sette sindaci del Vimercatese non è andata giù al consigliere leghista del Pirellone Andrea Monti. Una decisione presa dal presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio, che ha comunicato la sua intenzione proprio all’assessore alle Infrastrutture della Lombardia Claudia Terzi.

Pedemontana-Tratta D Breve, Monti: “Il tavolo è luogo di sintesi”

“Come d’accordo durante il primo incontro al tavolo su Pedemontana, costituito grazie ad una mozione in Consiglio regionale che mi vedeva Primo Firmatario, era stato deciso di fissare per lunedì 12 settembre un nuovo appuntamento. Il focus del secondo tavolo sarebbe stato sul Comune di Agrate. Avremmo voluto fissarlo una settimana fa, ma non è stato possibile perché il sindaco di Agrate, che conosceva le nostre intenzioni, invece era in ferie – ha detto il vicecapogruppo della Lega -. Ora leggo che sette sindaci del Vimercatese, non a caso tutti del Pd, si presenteranno il 12 al vertice in Regione, contrariamente alla composizione del tavolo che è un tavolo operativo in cui devono arrivare le sintesi delle richieste raccolte dalla Provincia. E mi sembra più che evidente che obiettivo del Partito Democratico, in forte imbarazzo nel prendere una posizione netta a favore o contro l’opera, sia quello di boicottare ogni fase del dialogo”.

Pedemontana-Tratta D Breve, Monti:”Il Pd fa un’azione di protesta e basta”

Il politico di Lazzate non si ferma qui e aggiunge: “la Sinistra vuole cavalcare e strumentalizzare la paura su Pedemontana, per fini elettorali. Ricordo che i consiglieri del Pd al Pirellone hanno votato contro la mozione che istituiva questo tavolo di confronto. Dopo aver chiesto a gran voce, per mesi, un vertice per dar voce ai territori, nel momento in cui se ne votava l’istituzione, hanno espresso voto contrario. Non paghi di questo voltafaccia, ora che il tavolo ufficiale e istituzionale sul come risolvere i problemi è stato istituito, si inventano quest’azione di occupazione, che altro non è che una protesta politica senza senso”.

Pedemontana-Tratta D Breve, Monti: “Il tavolo può saltare”

Infine Monti paventa il rischio che tra pochi giorni possa non esserci il confronto in Regione. “A costoro ricordo che è la Provincia che è deputata a coordinare i sindaci e a portarne al tavolo una delegazione sindaci. Sarebbe ora di smettere di avere una doppia faccia, una per i tavoli ufficiali ed una, esattamente contraria, per la pancia della gente. A questo punto potrebbe saltare l’incontro”.