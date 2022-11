Pedemontana; i sindaci vimercatesi preoccupati per l’impatto ambientale scrivono ai parchi

Pedemontana preoccupa il Vimercatese e i sindaci guardano all’impatto sull’ambiente dell’’infrastruttura. I Comuni di Arcore, Lesmo, Camparada e Usmate-Velate hanno una lettera di richiesta ai Parchi Valle Lambro e Colli Briantei, per fare effettuare un’analisi ambientale sull’impatto di Pedemontana nei relativi territori, ascoltando anche le sollecitazioni delle associazioni ambientaliste.

“Una informazione approfondita e completa di tutte le variabili in gioco è sempre importante per prendere decisioni, soprattutto per opere così importanti. L’ambiente poi è fondamentale per la qualità della nostra vita che progresso tecnologico e nuove infrastrutture devono migliorare, non peggiorare”. Il commento del sindaco di Lesmo Francesco Montorio.

Pedemontana; i sindaci vimercatesi preoccupati e la mozione Pd in consiglio a Monza

Sarah Brizzolara Pd Monza

Mentre in consiglio a Monza l’esponente del Pd Sarah Brizzolara ha presentato lunedì 14 novembre una mozione in cui i impegna l’amministrazione Pilotto “a sostenere i Comuni della Brianza nel loro percorso per un ripensamento del progetto di Pedemontana, e a chiedere a Provincia, Regione e Governo di rivedere il progetto ripensando con il coinvolgimento del territorio”. La stessa esponente democratica ha spiegato che “Io credo che sia importante che Monza ne discuta in Consiglio perché anche se non toccata dal tracciato è il capoluogo e l’attraversamento est ovest ci riguarda molto. Bisogna investire in mobilità alternativa. Mentre questo è un progetto vecchio. Oggi per spostarsi in Brianza si è costretti a usare la macchina. Se si investe sul trasporto pubblico molti invece la lasceranno volentieri a casa riducendo il traffico”.