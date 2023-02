Pedemontana a Vimercate fa discutere (quasi tutti) gli aspiranti consiglieri regionali

Una serata di dialogo e confronto sull’ambiente, mobilità, trasporto e chiaramente Pedemontana al TeatrOreno di Vimercate con gli aspiranti consiglieri regionali ha soddisfatto il comitato “Ferma ecomostro D Breve” che l’ha organizzata. Infatti venerdì 3 febbraio sul palco della sala orenese hanno espresso le loro posizioni Concetta Monguzzi, Martina Sassoli, Mara Ghidorzi, Angela Marcella, Giovanna Amodio, Alberto Pilotto e Marco Fumagalli intervistati dalla giornalista Marta Cagnola.

Pedemontana a Vimercate e Ferma Ecomostro D Breve

“Siamo stati molto contenti sia di trovarci di fronte un centinaio di persone sedute in platea – ha detto la coordinatrice del comitato Manuela Meloni – e di aver ascoltato idee diverse sulle infrastrutture ed in particolare su Pedemontana che ci tocca da vicino. Ringraziamo tutti i candidati che hanno preso la parola nel corso della serata, ci spiace invece non aver avuto tra noi nessun rappresentanti del centrodestra”. Il comitato è stato invitato inoltre a una nuova assemblea su Pedemontana a Lissone il prossimo 9 febbraio “per continuare ad informare e fare rete perché Pedemontana è una sola e i cittadini della Brianza non sono divisi in tratte” ha spiegato Meloni.