Parco Groane, altre 97 persone identificate e sequestri di hashish

Altre 97 persone identificate e sequestri di droga nell’area del Parco Groane dove proseguono i controlli straordinari interforze disposti dalla Questura di Monza e Brianza in particolare proprio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni di “criminalità diffusa”.

L’ultimo blitz, che ha visto in campo 20 poliziotti della Questura di Monza, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia insieme a pattuglie delle Polizie locali di Meda e Barlassina e con il supporto dell’unità cinofila della Guardia di finanza, è avvenuto martedì 11 novembre. Una iniziativa prevista nel piano operativo avviato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Enrico Roccatagliata.

Area de Parco Groane, controlli interforze di Polizia di Stato e Polizie locali di Meda e Barlassina

Il servizio ha visto impegnati gli agenti per tutto il pomeriggio, dalle 13.30 alle 19, con sette posti di controllo: tra le 97 persone identificate 15 sono risultate già note alle forze dell’ordine. Nell’ambito dell’operazione rinvenuti e sequestrati 42,4 grammi di hashish, sequestrato dopo perquisizioni domiciliari eseguite dopo il rinvenimento di una piccola quantità di sostanze stupefacenti in possesso di un minorenne di Barlassina, sottoposto a controllo mentre si trovata su un’auto.

Controlli nella zona del Parco Groane: minorenne di Barlassina con dell’hashish

A Meda, sempre nel corso dei controlli, un italiano residente a Seregno è stato trovato in possesso di 4,9 grammi di hashish. Altri 43,6 grammi li aveva a casa, rinvenuti durante una perquisizione domiciliare. Sempre a Meda, un albanese è stato sanzionato amministrativamente in quanto trovato in possesso, per uso personale, di 0,6 grammi di hashish.

Controlli nella zona del Parco Groane: seregnese al volante con un tasso alcolemico di 1,49 grammi per litro

Contestate infine violazioni al Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza e perché non ha ottemperato all’ordine di fermarsi intimato dalla Polizia locale, a un seregnese, rintracciato dopo una breve fuga. L’uomo è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,49 g/l (il limite massimo consentito è 0,50).

Dalla Questura di Monza annunciano che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane e interesseranno progressivamente tutti i Comuni dell’area del Parco delle Groane, “in un quadro operativo coordinato che coinvolge Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali”.