Cesano, dipendenti Basf fanno le pulizie al Parco delle Groane

Dipendenti Basf della sede di Cesano Maderno hanno effettuato un intervento di pulizia del Parco delle Groane, venerdì 24 ottobre, insieme ai volontati del polmone verde. Dopo un brief iniziale ospitato nel sito dell’azienda chimica, leader nel settore, è stata avviata l’attività che ha riguardato i lati della carreggiata lungo via delle Groane, dalla stazione ferroviaria fino a via Stelvio.

Cesano, dipendenti Basf fanno le pulizie al Parco: “Piccolo contributo alla vita della comunità”

L’iniziativa ha visto la presenza anche del sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, del direttore del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Attilio Fiore e del comandante della Polizia Locale Claudio Attilio Camisasca. “In BASF diamo da sempre molta importanza al territorio che ci ospita, per questo siamo sempre molto contenti di prendere parte ad iniziative come questa, che possono permetterci di dare un piccolo contributo concreto alla vita della comunità” afferma Fabrizio Colombo, Head of BTC Italy & Sales Community Leader. “Ringrazio tutti i collaboratori che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa e le istituzioni che hanno lavorato insieme a noi per realizzare questa giornata”