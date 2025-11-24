Monza Cronaca

Parco di Monza: una persona è morta nel fiume nella Valle dei Sospiri

Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine intervenute nel parco di Monza a chiarire i contorni della morte di un uomo, rinvenuto nel Lambro.
Un vigile del fuoco del Saf durante l'intervento nel Parco di Monza
Un vigile del fuoco durante l’intervento nel Parco di Monza Vigili del fuoco MB

Saranno gli accertamenti di Squadra Mobile, Polizia Scientifica e volanti intervenute in viale Valle dei Sospiri a chiarire i contorni di quanto avvenuto nel parco di Monza nel pomeriggio di lunedì 24 novembre.

Un mezzo Saf nel Parco di Monza

Parco di Monza: una persona nel fiume nella Valle dei Sospiri, constatato il decesso

Intorno alle 15 è scattato l’allarme per una segnalazione di una persone nel fiume: un uomo di età stimata tra 70 e 80 anni, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), era in acqua del Lambro; i soccorsi ne hanno constatato il decesso.
Si sono occupati del recupero squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza che hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per effettuare l’intervento. La salma è stata affidata alle autorità competenti per i rilievi del caso. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’APS (Autopompa Serbatoio), un carro SAF e l’autoscala della sede centrale di Monza.

Al momento dell’allarme non era noto da quanto tempo l’uomo fosse nel fiume. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica.

