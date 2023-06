Parco di Monza: l’11 giugno ritorna la Strabassotti

Torna domenica 11 giugno al parco di Monza la Strabassotti, la marcia podistica non competitiva organizzata dall’Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti nata nel 2015 per volontà del suo attuale presidente Sandro Nigro e del suo vice Rodolfo Colombo per aiutare bassotti abbandonati o in difficoltà.

Parco di Monza: appuntamento e iscrizioni in viale Mirabello

Strabassotti Monza

Nelle passate tre edizioni, la manifestazione aveva coinvolto ogni volta oltre mille persone provenienti da diverse zone d’Italia (e anche dall’estero) con i loro deliziosi quadrupedi al seguito. Le iscrizioni si aprono domenica mattina a partire dalle 8.30 nello stand dell’associazione promotrice in viale Mirabello. Alle 11, sulle note dell’Inno di Mameli suonate dal vivo, sarà dato il via alla facile camminata di circa 3 chilometri che si svolgerà all’interno del parco. Alle 13 è previsto il rientro davanti a Villa Mirabello e subito dopo il pranzo saranno premiati i bassotti partecipanti tra i quali il bassotto più giovane, quello più anziano, quello che arriva da più lontano, il bassotto socio, e i due special guest della manifestazione per la categoria maschile e femminile che riceveranno una coppa.

Parco di Monza: intrattenimento con giochi di “ricerca ludica olfattiva”

Alle aziende presenti saranno consegnati speciali riconoscimenti. Per tutta la durata della manifestazione sono previsti intrattenimenti gestiti dall’associazione My Dog’s Team asd – centro di educazione, formazione e cultura cinofila – che intratterrà i bassotti partecipanti con dei giochi di “ricerca olfattiva ludica”. Sarà allestito un villaggio hospitality dove La StraBassotti darà la possibilità ad alcune associazioni di raccogliere fondi per proseguire nelle loro missioni benefiche. Saranno presenti due truck food per sfamare gli umani e stand di aziende di cibo per animali che distribuiranno campioni omaggio. Per partecipare è necessaria una donazione di 20 euro a podista.