Parco di Monza, Christmas Run per aiutare chi aiuta: sostegno a “Pane e rose”

Si cammina, si corre, ci si diverte, si fa del bene. Domenica 17 dicembre alle 10 prende il via da Cascina san Fedele, al Parco, la Monza Christmas Run, una manifestazione sportiva non competitiva organizzata da SocialTime Odv in collaborazione con Gamber de Cuncuress, Nuova Atletica Monza e Associazione Silvia Tremolada. Una rete di organizzazioni unite per aiutare chi è in difficoltà.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e da CSV Monza Lecco Sondrio, sosterrà “Pane e rose”, un progetto della Casa del Volontariato di Monza contro la povertà e lo spreco alimentare che ogni mese distribuisce oltre mille pacchi alimentari alle famiglie seguite dai servizi sociali di Monza e di Lissone, due mense e le comunità religiose del territorio.

«In questo particolare periodo dell’anno – afferma Beatrice Di Virgilio, presidente di SocialTime Odv – vogliamo donare alle famiglie bisognose il pranzo di Natale. Un modo per permettere anche a loro un momento di festa e di gioia».

Parco di Monza, Christmas Run per aiutare chi aiuta: due percorsi

Due i percorsi che si potranno scegliere: una camminata di 5 chilometri e una corsa di 10 chilometri. Chi sceglie il percorso più breve potrà aggregarsi al gruppo della camminata metabolica condotto da professioniste certificate che faranno eseguire esercizi mirati per stimolare il metabolismo e migliorare la postura.

Parco di Monza, Christmas Run per aiutare chi aiuta: il programma non sportivo

La presenza dei diversi partner – dagli sponsor alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza -permetterà la realizzazione di diverse iniziative.

Nella giornata di sabato viene allestito alla Cascina san Fedele un villaggio di Natale dove, alla presenza di elfi e di Babbo Natale, si terranno alle 10.30, 11.30, 15 e 16 laboratori per bambini. Iscrizioni all’indirizzo: info@socialtimeonlus.it. Sarà anche possibile portare la propria letterina e ricevere in anteprima un simpatico regalo. Per sostenere la raccolta fondi è stata approntata una lotteria con ricchi premi. I biglietti sono disponibili online sul sito www.socialtimeonlus.it.

Parco di Monza, Christmas Run per aiutare chi aiuta: chi è coinvolto

Grazie al supporto di CSV e alla rete di Tiki Taka saranno coinvolte nell’organizzazione diverse persone con disabilità. A dare il loro contributo vi saranno anche gli studenti degli istituti Porta ed Hensemberger che hanno seguito uno specifico progetto nell’ambito del PCTO. L’evento rientra tra le iniziative No slot sulla prevenzione del gioco d‘azzardo di cui è partner CSV. Le iscrizioni si ricevono su www.socialtimeonlus.it fino al 15 dicembre, nelle sedi di Villasanta e Lecco di Affari e Sport o alla Cascina san Fedele sabato 16 dalle 10 alle 17 e domenica 17 dalle 7.30 alle 9.30.