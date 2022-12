Panettone artigianale tipico: dove trovarlo a Monza e Brianza

Sono 14 le pasticcerie di Monza e Brianza che hanno aderito al progetto della Camera di commercio per il vero panettone artigianale della tradizione milanese. Lo ricorda la Camera stessa, che ha pubblicato la mappa degli artigiani che hanno scelto di produrre i loro dolci tipici del periodo natalizio secondo il disciplinare stabilito per il marchio.

Panettone artigianale tipico: gli ingredienti necessari

In tutto, nell’area brianzola, milanese e lodigiana, si tratta di 130 tra pasticcerie e panetterie che hanno adottato i requisiti minimi di produzione. Gli ingredienti sono acqua, farina proveniente da produttori riconosciuti dal Comitato, zucchero e uova fresche o tuorli pastorizzati, latte, burro di cacao e burro, uvetta sultanina, scorze di arancia candite, cedro candito, lievito naturale, sale e come ingredienti opzionali miele, malto o estratto, vaniglia, aromi naturali.

Inoltre il panettone non deve avere meno del 20% in peso sul prodotto di uvetta sultanina, scorze di

arancia candite e cedro candito sull’impasto (calibro minimo 8 x 8) e non meno del 10% in peso di materia grassa butirrica sull’impasto. Di certo, come ogni, disciplinare, si può fare di meglio: in grassi, qualità degli ingredienti, lievitazione (pasta madre). In più, molti artigiani che producono ottimi panettoni non aderiscono, ma tant’è: quelli che aderiscono danno come garanzia il rispetto dei requisiti minimi.

Panettone artigianale tipico: “Un simbolo”

“La Camera di commercio propone anche quest’anno la mappa del panettone tipico per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano e l’eccellenza di tutta la filiera produttiva ad esso legata – ha dichiarato Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. L’enogastronomia è un fattore importante di promozione del territorio. Le iniziative che, come Camera di commercio, sosteniamo da questo punto di vista puntano alla promozione della qualità come importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese”.

Nelle tre province sono quasi 3mila (2.834) le imprese attive nel settore, scrive la Camera di commercio, dalla produzione di prodotti freschi fino al commercio al dettaglio, e contano oltre 11.000 addetti. “Solamente nel territorio di Milano, le imprese sono più di 2.000 e impiegano circa 9.000 dipendenti. Quasi il 60% di tutto il settore a Milano Monza Brianza Lodi è rappresentato da imprese artigiane: sono 1.652, di cui 1.279 a Milano”.

Panettone artigianale tipico a Monza e Brianza

L’elenco delle pasticcerie di Monza e Brianza che hanno aderito al disciplinare di produzione del panettone tipico della “tradizione artigiana milanese”.

I DULS DE SANT BIOEUS • Via Volta 3, Monza +39 039 9008498

PANE E TULIPANI • Via Cairoli 8, Monza +39 039 324755 • Via Appiani 25, Monza

+39 039 324755 • Via Volturno 37, Monza +39 039 324755

PASTICCERIA OLMEA • Via Vittorio Veneto 20, Monza +39 039 741036

LA BOTTEGA DEI DOLCI DI TRABATTONI VALENTINA • Via San Vitale 125, Seregno

+39 347 7409553

PAN TRAMVAI • Via Carroccio 46, Seregno +39 348 7121636

ARTE DEL DOLCE • Via V. Monti 12, Seregno +39 0362231502

PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA CASTANO • Piazza Cuzzi 3, Besana in

Brianza +39 0362 995088

PASTICCERIA BORROMEO • Via Borromeo 29, Cesano Maderno +39 3499825401

(solo WhatsApp)

PASTICCERIA CAROZZI

•Via Giuseppe Mazzini 1, Muggiò +39 039 792315

PASTICCERIA BAR ARTIGIANALE NAVA • Via Amundsen 8, Monza +39 039 830894

PASTICCERIA SAN ROCCO • Via Settembrini 21, Lissone +39 039 481748

PASTICCERIA SALA • Via Manzoni 30, Lissone +39 039 461530

VIVI IL DOLCE • Via Tagliabue 208, Desio +39 0362 305147

IL FORNAIO DI VIA GALILEI • Via Galileo Galilei 6, Nova Milanese +39 0362 42263