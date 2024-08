Palio di Meda: tradizione, passione e competizione si rinnovano. Con grande entusiasmo, il Comune di Meda annuncia l’edizione 2024 del Palio dei Ragazzi, una manifestazione storica che si apre sabato 31 agosto e si chiuderà domenica 8 settembre coinvolgendo i cittadini e i Rioni Belgora, Bregoglio, Fameta e San Giuann capitanati rispettivamente da Lorenzo Vergani, Lorenzo Benzoni, Edoardo Romanò e Giacomo Tanoni, in una serie di sfide che celebrano cultura e identità locale.

Palio di Meda tra “viaggi e esplorazioni”: il tema e i sottotemi

Il tema che ne rappresenterà il filo conduttore è “viaggio ed esplorazioni”. Originali i sotto-temi assegnati alle contrade per l’allestimento dei carri e la preparazione delle scenette: esplorazioni nella natura selvaggia, esplorazioni marine, esplorazioni glaciali ed esplorazioni celesti. Un importante momento, quello del Palio, valorizzato e curato dall’associazione Palio, sotto la guida del presidente Andrea Orsi.

Palio di Meda tra “viaggi e esplorazioni”: il programma 2024

Il programma dell’edizione 2024 prevede numerose attività per coinvolgere tutte le fasce d’età, partendo da sabato 31 agosto con la presentazione del Palio, proseguendo domenica 1 settembre con la disputa della gara delle macchinine a pedali, per continuare con i giochi in oratorio tutta settimana e terminare nel weekend di sabato 7 con i fuochi d’artificio a seguito della processione con partenza dal Santuario Santo Crocifisso e domenica 8 settembre con un gran finale: sfilata, scenetta e proclamazione del rione vincitore. Lunedì 9 settembre alle 21, messa per i defunti. Martedì 10 settembre il concerto del corpo musicale “La Cittadina”. Un programma ricco di momenti di riflessione e scambio, alternati da musica dal vivo, DJ Set e karaoke.

Palio di Meda tra “viaggi e esplorazioni”: «Evento che ricorda le radici e la forza della comunità»

Il Palio di Meda è molto più di una semplice competizione: è un momento di aggregazione e partecipazione per tutta la comunità. I Rioni di Meda si sfideranno in diverse attività come giochi tradizionali e gare di abilità, proseguendo con uno dei momenti più attesi, la sfilata, legata ai sotto-temi citati assegnati e la scenetta, sfruttando, così, la possibilità di accumulare punti per conquistare l’ambita vittoria, rappresentata da un oggetto d’arte preparato appositamente per l’evento da parte di artisti locali, rifacendosi a Santa Maria Nascente.

«Il Palio di Meda è un evento che ci ricorda le nostre radici e la forza della nostra comunità. La nostra più sincera gratitudine va all’associazione Palio e agli sponsor per aver reso possibile la realizzazione di questo straordinario evento, ai cittadini e ai ragazzi partecipanti che, con passione e impegno continuano a mantenere viva la tradizione del Palio« affermano il sindaco e l’assessore alla cultura di Meda, Luca Santambrogio e Fabio Mariani.