Palio di Besana in Brianza: bis Vergo Zoccorino, 120 ragazzi in gara

Dopo l’oro nel 2021, Vergo Zoccorino si è aggiudicata il primo gradino del podio anche nell’edizione 2022 del Palio delle frazioni di Besana in Brianza, conquistando 49 punti. In seconda posizione, con un distacco di 28 punti, Villa Raverio, seguita da Besana capoluogo. Fuori dal podio Montesiro e Calò.

Palio di Besana, 120 ragazzi nella seconda edizione moderna dei giochi

Sono stati 120 i ragazzi in gara nella seconda edizione moderna della quattro giorni di giochi e tornei interamente organizzata dai giovani e per i giovani lo scorso weekend presso l’oratorio di Vergo Zoccorino.

Domenica 10 luglio, durante la serata conclusiva del Palio, la frazione vincitrice è stata premiata dagli organizzatori, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Emanuele Pozzoli e della presidente del Consiglio comunale di Besana Roberta Carena.

Palio di Besana 2022

Palio di Besana: «Tanti ragazzi, ma anche qualche adulto: il torneo di calcio-balilla vinto da coppia padre-figlio»

“La risposta è stata molto positiva. Siamo davvero soddisfatti dei numeri registrati. Siamo riusciti a coinvolgere oltre 120 ragazzi besanesi nei diversi tornei che abbiamo organizzato. Numero salito a 160-170 nella giornata di sabato. Ma anche qualche adulto. Il torneo di calcio-balilla, per esempio, è stato vinto da un coppia padre-figlio“, ha commentato Davide Bruscagin, consigliere comunale e tra i giovani organizzatori dell’evento, supportati da Comunità pastorale Santa Caterina, Comune e Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta).

“La giornata conclusiva, avvenuta in concomitanza con la festa di Santa Felicita di Vergo Zoccorino, è stata molto partecipata. Centinaia di persone hanno assistito alla premiazione delle frazioni vincitrici dei diversi tornei e all’elezione della frazione vincitrice. I ragazzi che hanno partecipato si sono dichiarati entusiasti dell’iniziativa. Abbiamo ricevuto i complimenti anche del sindaco, Emanuele Pozzoli, di don Mauro e don Fabrizio e del consiglio pastorale di Vergo“, ha aggiunto.

Palio di Besana, testa al prossimo anno: «Vorremmo coinvolgere over 30 e fascia 15-17 anni»

Quella del 2022 è stata la seconda edizione “moderna” del Palio, dopo un stop durato decenni, e sicuramente non sarà l’ultima.

“L’idea è di riproporre l’iniziativa anche per il prossimo anno, allargando la platea degli sport in gara e dei partecipanti. Ci piacerebbe coinvolgere gli over 30, ma anche la fascia 15-17 anni. La fascia di età che ha risposto maggiormente in queste due prime edizioni è stata quella dai 17 anni fino ai 20-25. Ci prendiamo l’estate per recuperare le forze e poi da settembre ripartiremo con l’organizzazione – ha aggiunto Bruscagin – Un ringraziamento speciale va sicuramente al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta perché, nonostante i mille impegni, ha garantito la sua presenza tutti i giorni del Palio, ma anche alla comunità pastorale, che ci ha dato l’opportunità di organizzare l’iniziativa, al Comune che ci ha dato il patrocinio, e agli Arcieri dell’Airone che sono venuti a farci visita e hanno fatto provare ai ragazzi uno sport nuovo e affascinante. Ringrazio anche tutti i ragazzi che hanno partecipato e i giovani che hanno organizzato il palio: Gaia Beretta, Giulia Dolcini, Marco Maggioni, Luca Pozzoli ed Emanuele Villa“.