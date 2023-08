Paderno, ragazzo accoltellato fuori dalle giostre: è fuori pericolo, c’è una denuncia

È fuori pericolo il ragazzo minorenne che nella tarda serata di mercoledì è stato accoltellato all’uscita di una serata alle giostre, dentro il centro sportivo di via Serra a Paderno Dugnano. Il suo aggressore è già stato individuato e deferito all’autorità giudiziaria.

Si macchia di un grave fatto di cronaca l’estate padernese di questo agosto 2023. Ora il giovane ferito, residente fuori provincia ma ospite per un breve periodo di vacanze presso una famiglia di parenti a Paderno Dugnano, è in osservazione all’Ospedale di Niguarda. In base ai primi riscontri dei sanitari ha riportato una ferita da arma da taglio al fianco sinistro ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Paderno, ragazzo accoltellato fuori dalle giostre: screzi tra compagnie

I fatti si sono verificati nella tarda serata di mercoledì, dopo un giro sull’autoscontro il giovane, in compagnia di amici di Paderno, sarebbe stato protagonista di una sorta di chiarimento con altri ragazzi di un’altra compagnia. Gli screzi maturati durante la permanenza all’interno del perimetro del luna park hanno portato al chiarimento e infine all’accoltellamento del giovane soccorso subito dopo dal 118 giunto sul posto. I carabinieri hanno identificato una parte dei ragazzi presenti a tarda sera di mercoledì nel piazzale parcheggio, il primo risultato è il deferimento di un maggiorenne, il 19enne residente a Cusano Milanino che avrebbe sferrato il colpo di coltello che ha raggiunto l’altro al fianco, per fortuna senza raggiungere organi vitali.

Paderno, ragazzo accoltellato fuori dalle giostre: l’area è sicura

Immediata la reazione del mondo politico locale, con l’assessore al commercio Paolo Mapelli che ribadisce come la sicurezza del centro sportivo e quindi delle attività connesse con l’estate padernese siano assolute, per niente messe in discussione da fatti occasionali che possono sempre verificarsi per fattori umani e non di organizzazione.