Paderno, la delusione all’Inter Club dopo la finale di Champions

«E’ stata una delusione enorme, anche perché ce la siamo giocata fino all’ultimo. E con il City, non con una squadra dell’oratorio. Purtroppo c’è stata molta sfortuna con la traversa e altri episodi. Abbiamo comunque dimostrato di potercela giocare alla pari con i migliori. C’è amarezza ma anche consapevolezza della forza di una squadra che non molla mai», che più volte nel corso di questa stagione era stata data per finita, come il suo allenatore Inzaghi.

Paderno, la delusione all’Inter Club: “Abbiamo onorato il calcio italiano”

C’è tanta delusione, ma anche l’orgoglio di avere onorato il calcio italiano, da parte di Carmine Di Piazza, segretario dell’Inter Club Madonnina di via Mazzini a Paderno Dugnano, che con queste parole ha commentato la finale di Istambul. La partita finale è stata ancora una volta un momento per ritrovarsi tutti al Bar Combattenti di Palazzolo che è sede del club, interisti e non – sono più di uno i tifosi di altre squadre, che sono comunque associati al gruppo, per amicizia e simpatia –, per passare una serata di cori e tifo da stadio. «Ci consoliamo con il vero e proprio boom di iscritti – aggiunge Di Piazza, al di là del risultato del campo – che in pochi mesi sono saliti a quasi 150. Solo nella serata della finale ne abbiamo fatti altri 10. Che dire? Se la finale è stata sfortunata, il gruppo è sempre più coeso, forte, composto da amici veri che gioiscono e soffrono per questa pazza Inter». Il futuro è nerazzurro, e Carmine e il presidente Pino Mastrapasqua e il vice Alberto Padovani lo sanno molto bene.