Esiste il rischio concreto di una ridefinizione delle scuole di Paderno Dugnano, con ipotesi di accorpamento plessi, per fare fronte al calo della popolazione scolastica? Questo è quello che emerso da una delle riunioni fiume interne agli istituti scolastici tenute negli ultimi giorni, con toni anche piuttosto sostenuti, da parte di chi ritiene non fattibile un discorso di questo tipo in questa fase storica. L’allarme deriva direttamente dall’Usr, l’Ufficio scolastico regionale, che ha comunicato l’intenzione di iniziare una verifica su spazi e popolazioni scolastiche in questa fase nella quale, non solo a Paderno Dugnano, gli spazi iniziano ad essere sovradimensionati rispetto alle classi di alunni sempre più ridotte.

Paderno Dugnano: rischi accorpamento per le scuole, timori per le primarie di Cassina Amata, Calderara e Palazzolo

E, al momento attuale, i “rischi” maggiori di accorpamento o quantomeno di messa in discussione delle organizzazioni scolastiche, potrebbero interessare le primarie di Cassina Amata, Calderara e Palazzolo. Nel corso di riunioni descritte da più parti come “infuocate”, o quantomeno movimentate, sono sorte tutte le perplessità del corpo docente, rappresentanti dei genitori e anche gli stessi rappresentanti dell’amministrazione Varisco: si attesta da più parti anche un certo accaloramento di Antonella Caniato, vice sindaca e dirigente scolastica sul tema della tutela del progetto didattico in particolare del plesso che più le sta a cuore, la Allende di via Italia.

E il problema sta tutto lì: il timore che possibili ridefinizioni scolastiche possano mettere a rischio progetti particolari e specializzazioni che negli anni hanno fatto delle diverse cittadelle scolastiche delle vere eccellenze educative, con premi e riconoscimenti arrivati da tutta la Lombardia e oltre.

Paderno Dugnano: rischi accorpamento per le scuole, previsto un incontro col sindaco

Che fine faranno i progetti e le eccellenze dei singoli plessi scolastici? Se lo chiede Caniato, lo chiedono i genitori e gli insegnanti. E lo chiederanno tutti al sindaco Varisco e agli incaricati dell’Usr nell’incontro con i genitori che sta per andare nella agenda del sindaco stesso, o lunedì 7 aprile o il lunedì successivo. In quella occasione, sarà fatta chiarezza con i papà e le mamme di quale sia l’effettivo rischio accorpamento classi e plessi, e cosa questo possa comportare.

Del resto è quello che sta avvenendo un po’ ovunque in zona, anche con casi clamorosi come il rischio trasferimento di una elementare per essere rimpiazzata con una scuola superiore di un altro Comune, come si profila a Nova Milanese, solo per fare un esempio. Quindi, quello che potrebbe uscire dall’incontro saranno informazioni ancora generali di un progetto di ridisegno della mappa scolastica di Paderno Dugnano, senza necessariamente arrivare a chiusure di plessi, in questa fase storica.