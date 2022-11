Paderno Dugnano: il questore chiude per una settimana un bar vicino alla chiesa di Calderara

Il bar Fenix di via Vivaldi a Paderno Dugnano è stato chiuso dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi, per 7 giorni. Per una settimana, il locale dirimpetto alla parrocchia e alla chiesa di Calderara dovrà rimanere con le saracinesche abbassate.

Il provvedimento scaturisce da una serie di controlli eseguiti dai carabinieri negli ultimi mesi, che hanno fatto emergere come il bar fosse luogo di ritrovo abituale di persone con precedenti penali. Il raduno di questi soggetti posti sotto osservazione avviene con particolare incidenza in orario serale e notturno, recando non poco fastidio ai residenti della zona.

Paderno Dugnano: i controlli dei carabinieri nei locali

Il dispositivo, emesso dalla questura ai sensi dell’articolo 100 del Tulps rientra nel quadro dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici del Nord Milano. E per quanto riguarda questa chiusura, sicuramente assume un peso specifico più ampio per il fatto che il locale in oggetto si apre proprio dirimpetto all’ingresso della struttura parrocchiale, frequentata quotidianamente da centinaia di bambini e ragazzi, nonché dagli anziani che gravitano intorno all’altro bar, quello dell’oratorio.

L’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, nel caso in cui al suo interno o nelle vicinanze si siano verificati disordini, ma anche se sono frequentati abitualmente da persone ritenute pericolose o che costituiscano pericolo per il vicinato. Cosa che è avvenuta in questo angolo del centro di Calderara.