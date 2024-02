Strano caso di abbandono di auto rubata con contestuale furto di un’altra auto di proprietà di una residente di Cascina Sant’Angelo, estrema periferia nord est della città di Paderno Dugnano. I residenti hanno segnalato la comparsa di una Alfa aperta, abbandonata da giorni nel parcheggio antistante l’ingresso dei condomini, e risultata poi rubata a Fagnano Olona in data 29 gennaio.

Paderno Dugnano: il mistero delle auto rubate a Cascina Sant’Angelo, un’Alfa abbandonata e una Panda lasciata a Bollate

Nelle stesse ore dell’intervento dei carabinieri sul posto, chiamati dagli abitanti della zona, una residente del medesimo complesso residenziale ha denunciato il furto della propria auto, a sua volta rinvenuta in un campo di Bollate dopo poche ore. In questo caso, la proprietaria ha potuto recuperare il veicolo grazie all’allarme satellitare: i ladri, che per il momento rimangono ancora anonimi, si sono accorti che la piccola utilitaria della residente di Cascina Sant’Angelo era collegata con il controllo satellitare e l’hanno lasciata in un terreno della città confinante con Paderno.

Paderno Dugnano: il mistero delle auto rubate a Cascina Sant’Angelo, l’Alfa arrivava dalla provincia di Varese

Rimane il mistero dell’Alfa trafugata in provincia di Varese e poi lasciata in un quartiere isolato e residenziale, a poche decine di metri di distanza dall’uscita-ingresso della Milano-Meda. È molto probabile che i ladri della berlina si siano disfatti della macchina rubata a Fagnano e per potersi dileguare si siano appropriati dell’altro veicolo, quindi che si tratti degli stessi soggetti. Ma dopo pochi chilometri si sono accorti che certamente la proprietaria sarebbe risalita alla loro posizione: prima di lasciare la Panda a Bollate infatti, hanno semi divelto l’autoradio dal cruscotto, scoprendo il collegamento con l’allarme da remoto. In base alle prime informazioni, non risulta che l’Alfa rubata nel varesotto sia riconducibile a rapine o altri fatti criminosi. Molto più probabile che i malviventi, una volta rimasti senza benzina abbiano deciso di lasciarla in una zona isolata per forzare la Panda e scappare indisturbati.