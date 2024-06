Paderno Dugnano: donna in bicicletta investita, è grave

Si trova ricoverata in terapia intensiva presso l’Ospedale di Niguarda la donna di 68 anni che nel tardo pomeriggio di martedì 18 giugno a Paderno Dugnano è stata travolta da un’auto di passaggio mentre percorreva in bicicletta via Sant’Ambrogio, il tratto di strada che da Palazzolo conduce a Incirano.

Paderno Dugnano: donna in bicicletta investita, l’incidente

Subito dopo la caduta, attorno alle 17.30, i due accessi alla strada sono stati chiusi dalla Polizia locale, alla rotonda di via per la Stazione e in entrata da via Coti Zelati-piazza Addolorata per consentire soccorsi e rilievi. Secondo quanto si è appreso, bici e auto viaggiavano nella stessa direzione. La collisione è stata violentissima: la 68enne, residente in zona, è stata letteralmente sbalzata dalla sella atterrando sull’asfalto con conseguenze gravi.