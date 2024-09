Paderno Dugnano: con l’auto contro un albero, anziani soccorsi in via Da Vinci

Ha fatto tutto da sola la automobilista di 77 anni, che nel pomeriggio di mercoledì si è andata a schiantare contro un albero in prossimità dell’ingresso della Clinica San Carlo di Paderno Dugnano. La corsa della Ford Fusion si è conclusa riversa su un lato, e causando la inevitabile chiusura temporanea di via Leonardo da Vinci, il tratto di strada che transita davanti all’ospedale, una delle tangenzialine della città.

Oaderno Dugnano: con l’auto contro un albero, strada chiusa per i soccorsi

Per fortuna, per la conducente e per il marito di 82 anni non ci sono state conseguenze gravi e sono usciti praticamente incolumi dall’abitacolo, aiutati dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia locale giunti sul posto.

È ancora in via di accertamento l’esatta dinamica che si è verificato attorno alle 15.30, quando l’anziana automobilista proveniente dal centro città in trasferimento verso la Comasina, ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro un albero dei filari che costeggiano la via da Vinci. Il mezzo, fuori controllo e a velocità sostenuta, si è fermato su un lato e subito si è temuto per il peggio, tanto che insieme al personale di SOS Novate sul posto è giunta anche un’automedica del 118, mentre gli agenti della Locale bloccavano il traffico. Per fortuna i due sono usciti praticamente incolumi dalla macchina e sono stati trasportati in codice verde all’Ospedale di Cinisello Balsamo per gli accertamenti del caso. Non sono in pericolo di vita. Il tratto di strada è stato ripulito e riaperto solo a pomeriggio inoltrato.